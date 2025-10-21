Sucesos

Banda narco desarticulada tenía cocaína en clósets y barcos para exportarla: vea las imágenes

Grupo desarticulado mostraba un alto poder económico y operativo, con inversiones, embarcaciones de alto poder y clósets llenos de cocaína

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estarían dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: OIJ
Una aparente banda narco, liderada por colombianos y también integrada por costarricenses, invertía sus ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Narcotráfico Costa RicaPropiedades de lujoNarcotráficoColombiaCosta Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.