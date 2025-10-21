Red ligada a tráfico de droga desde Colombia cae en operativos del OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza, la mañana de este martes, 11 allanamientos simultáneos en Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de una investigación por presunto tráfico internacional de cocaína.

El objetivo es detener, al menos, a ocho personas, quienes figuran como sospechosas del delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Las operaciones se desarrollan bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Crimen Organizado y buscan desarticular una red con vínculos en el extranjero, dedicada al transporte, acopio, almacenamiento y comercialización de drogas, principalmente cocaína y marihuana.

A su vez, a los sospechosos se les vincula con otras aparentes acciones ilícitas, como portación y tenencia ilegal de armas y legitimación de capitales, producto del narcotráfico.

Agentes del OIJ realizaron varios allanamientos, la mañana de este martes, en varias propiedades en la zona sur del país y Turrúcares de Alajuela, como parte de una investigación por aparente tráfico internacional de drogas. Foto: (Christian Montero/Cortesía)

Los operativos

En Turrúcares, los agentes judiciales intervienen la vivienda de uno de los presuntos cabecillas de la organización, mientras otra diligencia se mantiene activa en un minisuper de esa misma localidad.

En el cantón de Osa, los equipos del OIJ ejecutan allanamientos en busca de otros líderes del grupo criminal, cuyos movimientos habrían sido rastreados durante meses.

De acuerdo con la investigación, el clan mantenía alianzas con organizaciones de narcotráfico en Colombia para ingresar droga a Costa Rica mediante envíos marítimos.

Parte de los cargamentos fueron detectados al ingresar por el Triángulo de Osa, una de las rutas más utilizadas para el tráfico de drogas hacia el territorio nacional.

En uno de los allanamientos realizados por el OIJ en Turrúcares de Alajuela halló que la droga estaba almacenadas en paquetes, dentro de armarios. Las pesquisas buscan desarticular una banca que supuestamente traficaba cocaína y marihuana desde Colombia. Foto: (OIJ/Cortesía)

El grupo delictivo traía cocaína desde Colombia y la ingresaba al país vía marítima por ese sector del sur costarricense. Posteriormente, el estupefaciente era enviado al norte del continente.

La sección de Crimen Organizado del OIJ está a cargo de la pesquisa, aunque en las intervenciones también participaron agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Y además de la detención de los sospechosos, en los allanamientos se pretende decomisar evidencia importante para la investigación.

El OIJ adelantó que ofrecerá más detalles una vez concluidos los allanamientos y se consolide la información sobre los puntos intervenidos y los posibles nexos internacionales del grupo.

Noticia en desarrollo.