Caso condominio: OIJ desmantela banda que traficaba marihuana, éxtasis y cocaína desde Cartago en tres provincias

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló este lunes una estructura criminal dedicada a la distribución de marihuana, éxtasis y cocaína en la provincia de Cartago, durante un amplio operativo del Caso Condominio 8 que incluyó 13 allanamientos simultáneos en tres provincias.

La investigación, desarrollada desde 2023 por la Delegación Regional de Cartago, permitió identificar una organización que operaba bajo un esquema de crimen organizado, con una red de distribución de marihuana tipo hidropónica y colombiana, además de drogas sintéticas.

Según explicó Michael Soto, subdirector del OIJ, se trata de “una operación que se está realizando principalmente en Cartago, donde se ejecutan tres allanamientos con la intención de detener a 17 personas”.

Soto agregó que “la estructura se orientaba principalmente a la distribución de marihuana en la provincia, pero también operaba en Limón, donde en el sector de Los Cocos se localizaron 600 paquetes de marihuana de origen colombiano, y en Heredia, donde se allanó un laboratorio de marihuana hidropónica recién instalado”.

En este último sitio, los agentes hallaron lámparas, aires acondicionados, agroquímicos y un mixer utilizado para preparar mezclas de drogas.

“Presumimos que allí se fabricaban combinaciones con base de cocaína, posiblemente mezclada con ketamina, cafeína o diazepam, que luego se vendían como cocaína rosada”, precisó Soto.

El caso también incluye un componente financiero.

De acuerdo con las autoridades, la organización habría legitimado el dinero obtenido del comercio ilícito mediante préstamos “gota a gota”, compra de bienes y un local comercial. Se estima que en los últimos dos años la red habría movido entre ¢90 y ¢100 millones.

El operativo dejó 13 personas detenidas, además del decomiso de marihuana, un arma de fuego y evidencias del laboratorio. Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.