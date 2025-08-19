Caso Champion: OIJ captura a líder de banda y cuatro personas por robo de contenedores y legitimación de capitales

La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó este martes al líder y su esposa sospechosos de integrar una banda dedicada a la receptación de contenedores y legitimación de capitales como parte del Caso Champion.

La acción ocurrió como parte de 12 allanamientos en las provincias de Heredia, Alajuela y Puntarenas en un caso donde hay nueve personas imputadas.

Aparte del líder y su pareja (una mujer de apellido Soto, de 29 años), fueron detenidas otras tres personas; incluido un agente del propio OIJ.

Se trata de un hombre de 32 años, de apellido Parra, otro de 39 años, apellidado Soto y una mujer de 46 años (apellido Zigan).

La diligencia en la vivienda del cabecilla alias Champion, un hombre de 41 años de apellidos Araya Castillo, culminó con la detención del sujeto y su pareja en Santa Bárbara de Heredia; dentro del condominio Colonial.

La Policía Judicial informó que la investigación se centra en el presunto delito de legitimación de capitales, pues los grupos involucrados habrían generado ganancias millonarias a partir de mercancías sustraídas.

Los contenedores receptados transportaban productos de alto valor económico, entre ellos alimentos, artículos de higiene, insumos de limpieza y llantas importadas, electrodomésticos y licores; entre otros. Todos habrían sido robados por esta banda.

Estos ilícitos afectan a diferentes industrias que han reportado pérdidas significativas.

Las acciones fueron dirigidas personalmente por el director del OIJ, Rándall Zúñiga.

“También, como detenido, hay un oficial de OIJ por hacer consultas en una base de datos y un presunto favorecimiento a este grupo”, indicó el funcionario quien añadió.

Para estos detenidos, agregó, se pedirá una medida cautelar de prisión preventiva.

El director del OIJ añadió que se está implicando a un oficial de Fuerza Pública a quien se le va a decomisar el teléfono celular para revisarlo y, del mismo modo, a un segundo oficial del OIJ se le requisará el teléfono para inspección.

Abundancia sin explicación

De acuerdo con el informe preliminar, esta investigación inició en el año 2023, luego de que se recibió una serie de informaciones, donde se exponía que Champion, al parecer, tuvo un crecimiento exponencial de su patrimonio, sin supuestamente poder justificar los altos ingresos.

A través de las diferentes diligencias, se pudo determinar que en apariencia este hombre lideraba una organización criminal, que aparentemente se dedicaba a la receptación de bienes sustraídos mediante la modalidad de robo de contenedores de carga.

Alias Champion, añadió Zúñiga, también tiene un juicio pendiente por una estafa multimillonaria de unos $3 millones contra ciudadanos estadounidenses mediante un call-center.

“Igualmente, fue investigado por narcotráfico y su propio hermano había sido ultimado hace un tiempo por esta misma situación”, confirmó.

Ingreso de agentes judiciales de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ a una vivienda en Barva durante los allanamientos este martes. Fotografía: (Christian Montero/Cortesía)

Otras actividades

Según la investigación del OIJ, a esta banda también se le vincularía con varios delitos de extorsión en la modalidad de “gota a gota”.

Se presume, conforme el reporte del Organismo, que este grupo criminal en apariencia se dedicaba del mismo modo a legitimar capitales mediante la compra y venta de vehículos de alta gama, bienes raíces, construcción de apartamentos de alquiler, créditos informales, ventas de repuestos, cabinas de alquiler y servicios de enderezado y pintura.

Los allanamientos se realizaron en Barva, Santa Bárbara, Cubujuquí y Belén en Heredia, así como en la Guácima de Alajuela y El Roble en Puntarenas, donde se pretende decomisar evidencia de relevancia para la investigación.