Caso que develó red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua recibe premio a mejor investigación del OIJ en 2025

Autoridades allanaron un hotel en el Paso de la Vaca, en San José, donde se mantenían cautivas a mujeres víctimas de la organización.

El caso Luceros, que develó una red de explotación sexual conocida como Los Orientales y vinculada al cartel venezolano Tren de Aragua, recibió el premio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la mejor investigación del 2025, en una gala que se realizó la tarde de este lunes en el edificio del OIJ de San José, para conmemorar los 52 años de la institución.

Al menos 200 personas, entre ellas niños, cayeron en las garras de la organización criminal y 20 de ellas fueron acreditadas como víctimas del delito de trata durante las primeras diligencias.

La investigación, orquestada por la Sección Contra la Trata de Personas y la Sección de Homicidios, que culminó con la desarticulación de este grupo, inició en noviembre del 2024, cuando la Policía recibió información confidencial sobre un supuesto grupo compuesto por al menos 12 personas venezolanas que operaban principalmente en la Gran Área Metropolitana.

10 personas fueron detenidas como sospechosos de integrar la organización criminal. (Jose Cordero/José Cordero)

Aproximadamente ocho meses después, la mañana del 15 de julio, el Ministerio Público y el OIJ pusieron en marcha siete allanamientos en Barrio México y el distrito Merced de San José, en Jacó de Garabito y en el cantón central de Alajuela.

El operativo culminó con 10 personas detenidas identificadas como López (mujer nicaragüense), Escobar (venezolano), Lima (ecuatoriano), Ferrer (venezolano), tres hombres de apellido Velásquez (venezolanos), Uriel (venezolano), Rodríguez (venezolano) y Bogado (venezolano).

Todos se encuentran cumpliendo un año de prisión preventiva.

La Policía seguía ya de cerca los pasos de siete de los aprehendidos, quienes eran buscados por presunta explotación sexual; otros tres (Uriel, Rodríguez y Bogado) por un doble homicidio, y uno de los Velásquez estaría vinculado a ambos delitos.

Traídas bajo engaño

La Fiscalía explicó entonces que el grupo operaba trayendo mujeres desde Venezuela bajo la promesa de que trabajarían como generadoras de contenido. Les cubrían todos los gastos de traslado (entre $3.000 y $5.000), a cambio de que, una vez en Costa Rica, las víctimas ofrecieran servicios sexuales para pagar la deuda del traslado.

No obstante, eran presuntamente sometidas a un sistema de multas por acciones mínimas, como llegadas tardías, lo cual les impedía liberarse de la red.

Se presume que las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con al menos 100 clientes; sin embargo, el OIJ no especificó en cuánto tiempo debían completar ese objetivo. El costo del servicio era de ¢45.000, depositados vía Sinpe Móvil a uno de los imputados.

Las víctimas rescatadas estaban incomunicadas. (Jose Cordero/JCordero)

Se presume que a las víctimas las despojaban de sus celulares, no podían comunicarse con sus familias y eran maltratadas física y psicológicamente.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Judicial, en algún momento este grupo fue una célula del Tren de Aragua, pero una aparente diferencia con la casa matriz provocó que se separaran.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originada en Venezuela, considerada una de las más peligrosas de América Latina. Se caracteriza por operar en múltiples delitos, incluyendo trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión y homicidio, utilizando esquemas violentos y bien estructurados.

Caso Guarumal

El OIJ otorgó el segundo lugar al Caso Guarumal, que desarticuló una banda dedicada a traficar droga entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.

La Sección Especializada en Crimen Organizado del OIJ y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos arrancaron las pesquisas en 2023 y, la madrugada del 28 de octubre de este año, se llevaron a cabo 11 allanamientos en propiedades en Osa, Alajuela y Heredia.

Un colombiano de apellidos Bedoya Flores fue detenido como parte del caso Guarumal, por tráfico internacional de cocaína que ingresaba por la zona sur. (Christian Montero/Foto: La Nación)

Uno de los operativos tuvo lugar en una lujosa casa en el residencial Bosques de Doña Rosa, en Belén de Heredia, donde se descubrió una fosa con capacidad para ocultar hasta una tonelada de droga. En el sitio encontraron casi 200 kilogramos de cocaína y marihuana.

Según la investigación judicial, la red delictiva importaba vía marítima clorhidrato de cocaína desde puerto Turbo, en Colombia, a través de lanchas que arribaban a la zona sur del país. Desde Costa Rica, era distribuida hacia Europa.

Seis de los detenidos ese día son de origen colombiano. De ellos, tres tienen la condición de residentes y tres son naturalizados costarricenses. Otros dos arrestados tienen otras nacionalidades.

Caso Curry

La tercera mejor investigación del año se otorgó al megaoperativo que contó con la participación de 600 agentes para desarticular la violenta organización criminal dedicada al narcotráfico en Matina y Limón, a la cual se vincul con al menos 15 homicidios.

El golpe al grupo comandado por alias Curry requirió un amplio despliegue policial. (Jose Cordero/La Nación)

El grupo era comandado por un sujeto identificado como George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, un convicto sentenciado a 23 años de cárcel y quien, desde su celda, al parecer seguía operando en la provincia con el apoyo de Tony Peña Russell, alias la T.

Según explicó entonces la Policía Judicial, las acciones se desarrollaron de manera simultánea en 39 puntos de la provincia y siete celdas en centros penales, con participación de unidades especializadas como el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), agentes de investigación y cuerpos de apoyo regional.

Uno de los allanamiento se llevó a cabo en Cuba Creek, Limón. (Reiner Montero/La Nación)

El objetivo de este operativo era imputar a 47 personas, quienes figuraban como presuntos gatilleros, colaboradores o encargados del movimiento de armas y del tráfico de cocaína, marihuana y crack dentro de la estructura.

De ese total, el OIJ y la Fiscalía indicaron que 18 ya estaban en prisión desde antes de los allanamientos y que se buscaba la captura de 29 sospechosos más. Al cierre de los operativos ese día, se anunció la detención de 22 personas.

La pesquisa de este caso empezó el 13 de abril del 2023, luego de un triple homicidio perpetrado por cinco sicarios en Venecia de Matina, en el que murió una víctima colateral.