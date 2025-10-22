Sucesos

‘Hay un tsunami de cocaína’: fiscal alerta sobre ingreso masivo de droga por zona sur

Mauricio Boraschi se refirió a la forma de operar de un grupo desarticulado este martes

Por Christian Montero
Droga por mar desde Colombia
En los allanamientos realizados por el OIJ, la mañana de este martes, para desarticular una banca que, en apariencia, traficaba droga desde Colombia, se decomisaron tres motores para barco, valorados en ¢25 millones cada uno. Las autoridades sospechan que la droga se transporta por el mar. Foto: (OIJ/Cortesía OIJ)







