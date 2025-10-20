Sucesos

País sumó 12 homicidios en menos de 72 horas; la cifra de asesinatos supera ya los 700

Un menor de 17 años y un adulto mayor figuran entre las víctimas más recientes de violencia armada

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
El país superó los 700 homicidios este 2025. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosAsesinatosOIJSan José
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.