Balacera en San Sebastián deja tres personas muertas

La balacera dejó a tres hombres heridos, que después fallecieron en el Hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos

Tres personas fueron víctimas de una balacera la noche de este sábado en Cañada Sur de San Sebastián.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, aparentemente, estos tres hombres resultaron heridos durante el tiroteo y fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se declararon fallecidos.

Las identidades de estas personas todavía no han trascendido, ya que están en proceso de verificación.

De momento, los agentes judiciales investigan la situación para esclarecer el móvil de los hechos. Como parte de estas pesquisas se recolectaron indicios, como casquillos de bala y otros elementos, en el sitio de la balacera.