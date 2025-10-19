Doble homicidio en Moravia: mueren hombre de 54 años y menor de 17

Los dos hombres fallecieron cuando fueron atacados con arma de fuego en vía pública en Los Sitios de Moravia.

Un hombre de 54 años, de apellido Bruno, y un menor de 17 años fueron las víctimas de un doble homicidio la noche de este sábado en Los Sitios de Moravia.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cerca de las 9:42 p. m., las dos víctimas se encontraban en vía pública cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta les dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga.

Ambas personas fallecieron en el lugar. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento de los cuerpos y los remitieron a la morgue judicial para su autopsia.

Los funcionarios recolectaron evidencias para la investigación. Hasta el momento no hay personas detenidas.