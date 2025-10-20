Tres toneladas de cocaína decomisadas de contenedor que fue sustraído y luego reingresado a TCM en Moín

Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania.

Autoridades policiales decomisaron este domingo 19 de octubre aproximadamente tres toneladas de cocaína que fueron ingresadas a la terminal portuaria de APM Terminals, en Limón, dentro de un contenedor que transportaba banano hacia Hamburgo, Alemania. Así lo confirmó a La Nación una fuente allegada al operativo desarrollado bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Limón.

Según las investigaciones policiales, el contenedor en cuestión ingresó a la terminal portuaria días atrás de forma lícita; sin embargo, posteriormente fue sustraído de manera ilícita vulnerando la vigilancia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) bajo la cual se encontraba.

Este domingo, un hombre de apellido Hernández volvió a meter el contenedor a la terminal portuaria, superando los filtros de ingreso al puerto, ahora cargado con las casi tres toneladas de cocaína con rumbo a Europa. La unidad fue colocada en el mismo lugar en el que se encontraba anteriormente.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Limón intervino el contenedor y encontró los paquetes de cocaína burdamente colocados. El chofer fue detenido de inmediato.

Los investigadores consideran que los responsables utilizaron dos camiones diferentes para su cometido: con uno extrajeron la carga del puerto, y con el otro la volvieron a ingresar.

Este medio solicitó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, su criterio respecto a este decomiso.

“La operación en APM Terminals nace en la Policía de Control de Drogas (PCD) y se desarrolla a tenor de la investigación que hace la PCD. La información fue suministrada a las instancias judiciales para proceder a la captura de la droga. No queremos revelar detalles operacionales porque la investigación está en curso de cara a eventuales detenciones”, comentó el jerarca.