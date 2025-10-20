Narcotráfico

Tres toneladas de cocaína decomisadas de contenedor que fue sustraído y luego reingresado a TCM en Moín

Contenedor ingresó a puerto de APM Terminals, posteriormente fue sustraído pese a estar bajo vigilancia del Ministerio de Seguridad Pública, y en su reingreso ya venía contaminado con cocaína

Por Roger Bolaños Vargas y Vanessa Loaiza N.
Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania.
Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

