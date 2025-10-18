Policía activo de Fuerza Pública entre los detenidos para extradición a Estados Unidos por narcotráfico

El oficial de Fuerza Pública fue trasladado en una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea.

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, confirmó que uno de los cuatro hombres detenidos este sábado para su extradición a Estados Unidos, por presunto narcotráfico, es un oficial activo de la Fuerza Pública de apellidos Corella Amador, conocido como “Rojo”.

“Un elemento a destacar es que, dentro de esta operación, Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, proceden a la detención de un efectivo de la Fuerza Pública. El primer policía en activo en la historia de nuestro país, que enfrentará un proceso de extradición por su eventual vinculación con el tráfico internacional de drogas”, señaló Zamora en declaraciones publicadas por Diario Extra.

Policía detenido para extradición a Estados Unidos por narcotráfico

El jerarca detalló que los presuntos hechos por los cuales el oficial fue detenido, se habrían cometido entre los años 2017 y 2020.

Las capturas se efectuaron a solicitud del Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos, y la Administración de Control de Drogas (DEA),porque los hombres figuran como sospechosos de tráfico internacional de drogas.

El oficial fue detenido en su lugar de trabajo, la delegación policial de San Vito, en el cantón de Coto Brus, según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, en un comunicado de prensa.

Corella inició labores en 2007. Durante dos años colaboró con la Policía de Fronteras y posteriormente regresó a la Fuerza Pública. Recientemente se desempeñaba como conductor de una radiopatrulla.

El oficial de Fuerza Pública detenido para extradición es de apellidos Corella Amador, también conocido como “Rojo”. (La Nación/Ministerio de Seguridad Pública /Ministerio de Seguridad Pública)

Al policía se le acusa de supuestamente integrar una organización dedicada al narcotráfico, con sede en Golfito. A este grupo se le acusa de presunto tráfico de cocaína a través de medios marítimos, aéreos y terrestres desde Colombia, pasando por Costa Rica y México, para su introducción a territorio norteamericano.

Corella fue trasladado en una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea hasta su base en Alajuela. Permanecerá en celdas judiciales para que se inicie el proceso de extradición a Estados Unidos.

También fueron detenidos Cordero Obregón, alias “Candado”, “Pallín” o “El Gordo”; Castro Muñoz, conocido como “Lalo” o “Precioso”, y Ramírez Arguedas, alias “Kimba”.