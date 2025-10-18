Sucesos

Policía activo de Fuerza Pública entre los detenidos para extradición a Estados Unidos por narcotráfico

La detención del oficial y de otros tres hombres fue solicitada por la DEA

Por Lucía Astorga
OIJ detiene cuatro hombres para su extradición a Estados Unidos como como sospechosos de narcotráfico
El oficial de Fuerza Pública fue trasladado en una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea. (Ministerio Público/Ministerio Público)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

