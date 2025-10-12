Ministro de Seguridad Mario Zamora desmiente a presidente de Colombia sobre decomiso 2,7 toneladas de cocaína que venían para Costa Rica

Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, desmintió este domingo las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el destino final de más de dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico costarricense.

Zamora, en un audio enviado a La Nación, desmintió que la droga viniera para Costa Rica, el peso total incautado y las nacionalidades de los detenidos.

Sus declaraciones trascienden pocas horas después de que que Petro publicara el sábado un video en la red social X (antes Twitter) en que el afirmó que autoridades de su país habían incautado 2,7 toneladas de cocaína en una lancha rápida que viajaba por aguas del océano Pacífico con cinco colombianos a bordo.

“Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica”, escribió Petro.

Sin embargo, Zamora asegura que la información de Petro contiene tres imprecisiones. “En mi condición de ministro de Seguridad de la República de Costa Rica, me toca rectificar lo dicho por el presidente de Colombia, el señor Petro”, se escucha en un audio de menos de dos minutos.

Entre la presuntas imprecisiones, que la lancha no venía para Costa Rica, sino que fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país, “en una operación conjunta con la DEA”.

Zamora agregó que dicho cargamento fue interceptado tras una información confidencial suministrada por recibida por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Respecto a la cantidad decomisada, el jerarca corrigió la cifra. “La lancha fue encontrada con 2 toneladas 371 kilogramos de cocaína, no con 2 toneladas 700 kilogramos como lo señaló el señor Petro”.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, contradijo detalles de la información suministrada este sábado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un alijo de cocaína con destino Costa Rica. (Foto: La Nación/Foto: Archivo LN)

Zamora también contradijo al presidente colombiano en cuanto a las nacionalidades de los detenidos. “No fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron dos y tres costarricenses”, aseveró.

Las declaraciones de Petro se dan en el contexto de las críticas del mandatario suramericano tras el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, donde se contabilizan al menos 21 muertes por disparos de misiles a embarcaciones sospechosas de transportar droga, según la agencia AFP.

La expresidenta Laura Chinchilla, se pronunció sobre el tema aconsejando una conversación entre presidentes. “Ante la gravedad de los hechos narrados por el presidente de Colombia sobre la droga que sale hacia Costa Rica, aconsejo una conversación entre presidentes. La cooperación en seguridad entre ambas naciones fue excelente en el pasado. Se impone que así siga siendo”, escribió en la red social X.