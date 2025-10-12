Sucesos

Ministro de Seguridad Mario Zamora desmiente a presidente de Colombia sobre decomiso 2,7 toneladas de cocaína que venían para Costa Rica

Gustavo Petro anunció el sábado en “X” la incautación 2,7 toneladas de cocaína cuyo destino, aseguró, era suelo costarricense

Por Christian Montero
Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica.
Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica.







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

