‘Sin matar a nadie’: Gustavo Petro confirma decomiso de 2.7 toneladas de cocaína que viajaban a Costa Rica

Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en una lancha que viajaba a Costa Rica por el océano Pacífico.

Por medio de un video publicado en la red social X, Petro afirmó que durante el operativo se realizó la captura de cinco colombianos.

“Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos“, escribió el mandatario.

En el audiovisual se observa la droga decomisada, así como las fotografías de los sujetos que fueron detenidos.

cinco colombianos capturados y vivos. pic.twitter.com/ULmxUfQBhP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

Tensión en el Caribe

Estas declaraciones se dan bajo el contexto de las críticas realizadas por Petro tras el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, donde hasta el momento se contabilizan al menos 21 muertes por disparos de misiles a embarcaciones sospechosas de transportar droga, según la agencia AFP.

Dicha situación ha generado tensión en el Caribe, y Petro insiste en que no apoyará ninguna “invasión” en Latinoamérica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el objetivo de dichos ataques como parte de la red de tráfico de drogas del Tren de Aragua, una organización catalogada por Washington como terrorista.

“Espero que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”, advirtió luego de que ocurrió el primer ataque.

Laura Chinchilla se pronuncia

Por el momento, las autoridades costarricenses no han informado sobre el decomiso, sin embargo, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, se pronunció al respecto.

La exmandataria aconsejó llevar a cabo una conversación entre presidentes.

“Ante la gravedad de los hechos narrados por el presidente de Colombia sobre la droga que sale hacia Costa Rica, aconsejo una conversación entre presidentes“, escribió en la red social X.

“La cooperación en seguridad entre ambas naciones fue excelente en el pasado. Se impone que así siga siendo“, agregó.