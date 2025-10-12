El País

‘Sin matar a nadie’: Gustavo Petro confirma decomiso de 2.7 toneladas de cocaína que viajaban a Costa Rica

El presidente de Colombia confirmó la incautación de 2,7 toneladas de cocaína rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico. Laura Chinchilla se pronunció al respecto.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica.
Autoridades colombianas interceptaron una lancha rápida con 2,7 toneladas de cocaína que navegaba por el Océano Pacífico rumbo a Costa Rica. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaCosta RicaDroga
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.