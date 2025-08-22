Sucesos

Múltiples réplicas después del fuerte temblor de las 12:45 a. m. ¿Las sintió?

Sismo de medianoche con epicentro en San José tuvo una profundidad de cuatro kilómetros

EscucharEscuchar
Luego del fuerte temblor sentido a las 12:45 a. m. de este viernes 22 de agosto, la red de estaciones de Ovsicori informó que desde entonces se han registrado nueve réplicas.








boton de WhatsApp Group
