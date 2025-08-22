Múltiples réplicas después del fuerte temblor de las 12:45 a. m. ¿Las sintió?

Luego del fuerte temblor sentido a las 12:45 a. m. de este viernes 22 de agosto, la red de estaciones de Ovsicori informó que desde entonces se han registrado nueve réplicas.

“La de mayor magnitud fue de 2,3. Ninguna de estas réplicas ha sido reportada como sentida por la población”, comentó Walter Jiménez, integrante del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

Fuerte sismo

A las 12:45 a. m. de este viernes, se registró un fuerte temblor que fue ampliamente reportado por la población en el Valle Central. El Ovsicori informó que el sismo tuvo una magnitud fue de 4,1 grados y su epicentro se ubicó las cercanías del barrio Tournón en San José, con una profundidad de 4 kilómetros.

Del mismo modo, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) reportó una magnitud de 4,4 grados y localizó el epicentro un kilómetro al sureste de San Juan de Tibás, también en San José, así como una profundidad de 5 kilómetros.

Luego del temblor, La Nación recibió reportes de que el movimiento se sintió con fuerza en comunidades como Montes de Oca, Moravia, Alajuelita y Heredia, por ejemplo. En San Pedro, hubo caída de objetos.

Reporte del Ovsicori sobre el temblor con epicentro en San José, Costa Rica, de este 22 de agosto. (Reproducción/Ovsicori)

¿Por qué el sismo de medianoche se sintió tan fuerte?

Esteban Chaves, especialista del Ovsicori, explicó que el sismo fue ampliamente sentido por la población del valle central debido a la poca profundidad del epicentro.