Temblor de 3,6 grados se reporta con epicentro en San José

El sismo ocurrió a las 4:55 p. m. y se trata de la réplica más fuerte luego del temblor que sacudió en Valle Central la madrugada del viernes

Por Natalia Vargas

Un temblor de 3,6 grados se originó, la tarde de este viernes, a las 4:55 p. m. El epicentro se localizó 2 kilómetros (km) al oeste de Guadalupe, Goicoechea, con una profundidad de 5 km, según datos de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).








