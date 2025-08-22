Temblor de 3,6 grados se reporta con epicentro en San José

Un temblor de 3,6 grados se originó, la tarde de este viernes, a las 4:55 p. m. El epicentro se localizó 2 kilómetros (km) al oeste de Guadalupe, Goicoechea, con una profundidad de 5 km, según datos de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori) indicó que se trata de la réplica de mayor magnitud luego del fuerte temblor que se registró a las 0:45 a. m. de este viernes. En esa ocasión, fue de 4,1 grados y el epicentro se ubicó las cercanías del barrio Tournón en San José, con una profundidad de 4 kilómetros.

El Observatorio reportó que el origen del sismo fue tectónico por fallamiento local y, debido a que la fuente sísmica es la misma, las réplicas serán normales durante las próximas horas.