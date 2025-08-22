Fuerte temblor en Costa Rica con epicentro en San José y profundidad de solo 4 kilómetros

El epicentro se ubicó en el corazón de la GAM.

Un fuerte temblor se registró a las 0:45 a. m. de este viernes 22 de agosto. Según el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA), la magnitud fue de 4,1 grados y el epicentro se ubicó las cercanías del barrio Tournón en San José, con una profundidad de 4 kilómetros.

El Ovsicori agregó que el origen del sismo fue tectónico por fallamiento local.

Fuerte temblor en Costa Rica

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) reportó una magnitud de 4,4 grados y localizó el epicentro un kilómetro al sureste de San Juan de Tibás, también en San José, así como una profundidad de 5 kilómetros.

La Nación tiene reportes de que el movimiento se sintió con fuerza en comunidades como Montes de Oca, Moravia, Alajuelita y Heredia, por ejemplo. En San Pedro, hubo caída de objetos.

Mapa publicado por el Laboratorio de la Universidad de Costa Rica sobre el epicentro del sismo. (Captura./Captura)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó de que no han ingresado incidentes relacionados con afectaciones. “Solamente contamos con múltiples reportes de sismo sentido, como “fuerte”, enfocado en el gran área metropolitana", indicó.

Esteban Chaves, especialista del Ovsicori, explicó que el sismo fue ampliamente sentido por la población del valle central debido a la poca profundidad del epicentro.

LEA MÁS: Terremoto de magnitud 7,6 en la Antártida chilena