Terremoto de magnitud 7,6 en la Antártida chilena

No se reportaron daños materiales en el terremoto registrado al sur de Chile, y la alerta de tsunami fue cancelada horas después

Por AFP
El terremoto se localizó a 258 kilómetros al noreste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, Chile. (Shutterstock)







