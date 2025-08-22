Videos muestran la fuerza del temblor de medianoche con epicentro en San José

Dos videos muestran la fuerza del temblor de esta medianoche con epicentro en San José. Las imágenes fueron grabadas en Curridabat.

Así quedó registrado el temblor de este viernes en Costa Rica

El sismo se registró a las 0:45 a. m. de este viernes 22 de agosto. Según el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA), la magnitud fue de 4,1 grados y el epicentro se ubicó las cercanías del barrio Tournón en San José, con una profundidad de 4 kilómetros.

Registro del fuerte temblor del viernes 22 de agosto en Costa Rica

