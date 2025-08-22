Videos muestran la fuerza del temblor de medianoche con epicentro en San José

Dos videos muestran la fuerza del temblor de esta medianoche con epicentro en San José. Las imágenes fueron grabadas en Curridabat.
