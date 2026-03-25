Sucesos

Detenido alias Gordo Julio en Cartago: OIJ, PCD y Fiscalía ejecutan operativo ante ola de violencia en provincia

Se trata de uno de los principales grupos delictivos de Cartago, responsable de altos índices de violencia en la provincia

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Por Christian Montero
OIJ, PCD y Fiscalía golpean a grupo de alias Gordo Julio en Cartago
Agentes de la PCD, OIJ y Fiscalía se unen para desarticular el grupo criminal de alias Gordo Julio, radicado en Cartago. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Alias Gordo JulioViolencia Cartago
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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