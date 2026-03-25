Detenido alias Gordo Julio en Cartago: OIJ, PCD y Fiscalía ejecutan operativo ante ola de violencia en provincia

Agentes de la PCD, OIJ y Fiscalía se unen para desarticular el grupo criminal de alias Gordo Julio, radicado en Cartago.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó la detención de alias Gordo Julio, junto con su madre y el hermano, como parte del operativo que llevan a cabo dos de los principales cuerpos policiales de Costa Rica ante la ola de violencia que ataca a Cartago.

Agentes del OIJ y de la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y delitos Conexos, ejecutaron al menos ocho allanamientos para detener al presunto líder criminal de la banda del Gordo Julio, de apellido Campos y otros miembros de su organización.

Soto dijo que alias Gordo Julio, su mamá y su hermano fueron detenidos durante uno de los operativos en Orotina por narcotráfico.

Además, el OIJ busca a un hombre de apellido Sánchez, quien figura como una pieza clave dentro de la organización y que aún no ha sido detenido tras los allanamientos que se ejecutan en la zona.

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

Una de las acciones se llevó a cabo el condominio Nobleza de Coris, sitio donde reside el supuesto cabecilla, las demás en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en donde días atrás fue atacado con arma de fuego un hermano de alias Gordo Julio, quien quedó con severas lesiones tras el atentado.

Oficiales de PCD allanaron cuatro inmuebles usados como venta de drogas en el proyecto habitacional, mientras que agentes judiciales intervinieron otras cuatro propiedades.

Uno de los inmuebles utilizado por el grupo criminal en Cartago está ligado a recientes operativos contra alias Gordo Julio y su estructura.

Según confirmó Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, la propiedad pertenece a una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Golpe a grupo de alias Gordo Julio en Cartago: OIJ, PCD y Fiscalía ejecutan operativo conjunto

La violencia en Cartago, que a la fecha reporta 23 homicidios (12 más que al mismo periodo del 2025), responde a las pugnas por territorios para las ventas de drogas, que son protagonizadas por la alianza de tres grupos delictivos: Los Gary/Gery coludidos con los Chacales y Gordo Julio, quienes tratan de apoderarse de las zonas controladas por los Maruja; la organización más poderosa de la Vieja Metrópoli.

De hecho, el día que al hermano de alias Gordo Julio lo balearon, un presunto sicario de los Gery, conocido como Jesquen, fue quien lo llevó hasta el hospital Max Peralta.

Este caso nació meses atrás con una investigación del OIJ de Cartago, que guió a las autoridades hasta una de las estructuras señaladas por provocar la ola de muerte que sacude los cartagineses.

Las luchas territoriales se agudizaron de noviembre del año pasado a la fecha. Alias Gordo Julio controla las ventas de drogas en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, parte de Quircot, Coope Rosales y el centro de Cartago.

OIJ, PCD y Fiscalía golpean a grupo de alias Gordo Julio en Cartago (Alonso Tenorio /La Nación)

Los Maruja, dirigida por dos hermanos de apellido Sánchez, uno de ellos preso y el otro en libertad, tienen como bastión el dominio del cantón de Oreamuno, toda la zona de los Diques, Llanos de Santa Lucía y Orosi.

Un doble crimen ocurrido frente al Convento de los Padres Capuchinos el 11 de enero, habría sido consecuencia de estas rencillas, ya que según la investigación, los fallecidos eran presuntos “cobradores” de los Maruja y, al parecer, fueron ejecutados en venganza porque el 31 de diciembre anterior, esa banda habría asesinado a un miembro de la organización del Gordo Julio, en el proyecto Manuel de Jesús.