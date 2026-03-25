Sucesos

Esto le decomisó el OIJ a la banda de alias Gordo Julio tras su captura

Operativos contra estructura criminal en Cartago dejan decomiso de armas, droga y bienes vinculados a disputas por narcotráfico.

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Por Yucsiany Salazar
OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda.
OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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