Esto le decomisó el OIJ a la banda de alias Gordo Julio tras su captura

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda.

Un arma de fuego, munición 5.56, dos vehículos de alta gama, drogas y dinero en efectivo, forman parte de los bienes decomisados por las autoridades tras la captura de alias Gordo Julio y varios integrantes de su estructura criminal.

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

Así lo confirmó Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que este grupo está vinculado con disputas por el control de drogas y hechos violentos recientes registrados en Cartago.

Dentro de las drogas decomisadas se reportan 309 puntas de cocaína, 824 envoltorios de crack, 2.239 envoltorios de marihuana y 1 kg de marihuana comprimida.

Evidencia decomisada en allanamientos realizados en Cartago, como parte de la investigación contra la banda vinculada a disputas por drogas. (OIJ/OIJ)

En total, son ocho allanamientos ejecutados por el OIJ y Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía, donde hasta el momento se reporta la captura de seis personas, incluyendo a alias Gordo Julio, de apellido Campos, junto a su madre y su hermano, detenidos en Orotina, Alajuela.

Parte de lo decomisado durante los operativos contra la banda de alias “Gordo Julio”, incluyendo arma de fuego, municiones, vehículos, drogas y dinero en efectivo. (OIJ/OIJ)

“De acuerdo a nuestra hipótesis de investigación, podrían estar vinculados a los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en Cartago”, recalcó Soto, quien detalló que la captura del presunto cabecilla se realiza por el delito de narcotráfico.

Autoridades incautaron vehículos de alta gama, droga, dinero y evidencia clave tras la captura de integrantes de la estructura criminal. (OIJ/OIJ)

Uno de los hechos de violencia en la provincia ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando hombre de apellidos González Pérez, hermano de alias Gordo Julio, resultó herido de gravedad en una balacera ocurrida en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez.

Ese día, resultó herida una mujer de apellidos López Moreno, quien sería una víctima colateral del incidente y se dedica a la venta de líneas telefónicas.

Además, según las autoridades, él y su hermano estarían aliados con los Gery y Los Chacales, y en contra de Los Maruja, la banda más antigua de Cartago, dirigida por dos hermanos de apellido Sánchez, uno de ellos preso y el otro en libertad.

Todas estas bandas estarían detrás del incremento de asesinatos en Cartago, que registra 23 homicidios en lo que va del 2026, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con corte a este 25 de marzo.

El jerarca judicial agregó que todos los detenidos tienen investigaciones abiertas por diversos delitos, por lo que serán puestos a la orden del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.