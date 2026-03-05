Sucesos

OIJ busca a alias Yoyo por triple homicidio dentro de bar Howard’s en Lindora

Según el OIJ, el sospechoso, de apellido Espinoza, habría facilitado la huida de los sicarios.

Por Yucsiany Salazar
El OIJ busca a alias Yoyo, quien figura como sospechoso de los aparentes delitos de Homicidio y Tentativa de Homicidio.
El OIJ busca a alias Yoyo, quien figura como sospechoso de los aparentes delitos de Homicidio y Tentativa de Homicidio.







Alias YoyoOIJSanta Ana
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

