OIJ busca a alias Yoyo por triple homicidio dentro de bar Howard’s en Lindora

El OIJ busca a alias Yoyo, quien figura como sospechoso de los aparentes delitos de Homicidio y Tentativa de Homicidio.

Un hombre de apellido Espinoza, de 23 años y conocido con el alias de Yoyo, es buscado por las autoridades como sospechoso de participar en una balacera que dejó tres personas fallecidas y dos heridas en Lindora de Santa Ana, en San José.

La madrugada de este jueves 5 de marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una vivienda en La Ponderosa, en Tirrases de Curridabat, con el fin de capturarlo; sin embargo, el sujeto no fue localizado. Durante el operativo, los agentes decomisaron evidencia relevante para el caso.

OIJ busca a sospechoso de colaborar en triple homicidio en bar de Lindora

El caso

Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el 15 de agosto de 2025, alrededor de las 6:45 p. m., dentro de un local comercial en Lindora, conocido como bar Howard’s. Según el informe preliminar, varios sujetos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta, ingresaron y dispararon en reiteradas ocasiones contra los presentes.

Tras lo sucedido, en el sitio murieron tres hombres de apellidos Garbanzo (39 años), Sanabria (36) y González (44), este último identificado como víctima colateral. Además, otros dos hombres de 37 y 36 años fueron heridos de gravedad.

Según las autoridades, Espinoza habría colaborado con los gatilleros para ayudarles a escapar de la escena tras el ataque. En un video publicado por el OIJ, se observa que el sospechoso fingía realizar maniobras dentro de un vehículo, mientras esperaba a los atacantes para facilitar su huida.

Si usted tiene información sobre el paradero de alias Yoyo, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.