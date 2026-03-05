OIJ busca a alias Yoyo por triple homicidio dentro de bar Howard’s en Lindora

Un hombre de apellido Espinoza, de 23 años y conocido con el alias de Yoyo, es buscado por las autoridades como sospechoso de participar en una balacera que dejó tres personas fallecidas y dos heridas en Lindora de Santa Ana, en San José.
La madrugada de este jueves 5 de marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una vivienda en La Ponderosa, en Tirrases de Curridabat, con el fin de capturarlo; sin embargo, el sujeto no fue localizado. Durante el operativo, los agentes decomisaron evidencia relevante para el caso.
El caso
Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el 15 de agosto de 2025, alrededor de las 6:45 p. m., dentro de un local comercial en Lindora, conocido como bar Howard’s. Según el informe preliminar, varios sujetos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta, ingresaron y dispararon en reiteradas ocasiones contra los presentes.
Tras lo sucedido, en el sitio murieron tres hombres de apellidos Garbanzo (39 años), Sanabria (36) y González (44), este último identificado como víctima colateral. Además, otros dos hombres de 37 y 36 años fueron heridos de gravedad.
Según las autoridades, Espinoza habría colaborado con los gatilleros para ayudarles a escapar de la escena tras el ataque. En un video publicado por el OIJ, se observa que el sospechoso fingía realizar maniobras dentro de un vehículo, mientras esperaba a los atacantes para facilitar su huida.
Si usted tiene información sobre el paradero de alias Yoyo, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.