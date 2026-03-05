Disparan a hermano de alias Gordo Julio en Cartago: esto es lo que se sabe

La balacera ocurrió minutos antes de las 12:00 p.m. en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez.

Un hombre de apellidos González Pérez, hermano de alias Gordo Julio, resultó herido de gravedad en una balacera ocurrida en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

El tiroteo se registró en plena vía pública, minutos antes de las 12 mediodía, cerca de la delegación policial de la zona. Según la información preliminar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el hombre, quien recibió un impacto en el tórax.

Durante el ataque también resultó herida una mujer de apellidos López Moreno, quien sería una víctima colateral del incidente y se dedica a la venta de líneas telefónicas. Ella presenta impactos de bala en sus piernas.

A pesar de que se avisó a la Cruz Roja Costarricense, ambos heridos fueron movilizados en un vehículo particular al Hospital Max Peralta. González fue ingresado en condición crítica.

Posible vínculo con disputas

Alias Gordo Julio es un sujeto sospechoso de participar en una agrupación de venta de drogas en esa comunidad. No se descarta que el ataque contra su hermano se relacione con disputas.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el horario del ataque, ya que coincidió con el movimiento de estudiantes de centros educativos cercanos.

Hospital suspende visitas

Tras el ingreso de los heridos, el Hospital Max Peralta suspendió la visita del mediodía en el servicio de emergencias como medida de prevención.

“Estimados usuarios: Se les informa que, por motivos fuera de nuestro alcance, se suspende la visita del mediodía al servicio de emergencias. Agradecemos la comprensión”, indicó el centro médico en un comunicado oficial.