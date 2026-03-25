Así es un búnker de la banda de alias Gordo Julio en Cartago: inmueble pertenece a funcionaria de la CCSS

Un inmueble utilizado como aparente búnker por la estructura criminal de alias Gordo Julio fue ubicado en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, en medio de los operativos policiales ejecutados en las últimas horas.

Según confirmó Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, la propiedad donde operaba este punto vinculado a la organización pertenece a una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así es un búnker de la banda de alias Gordo Julio

Caen cabecilla y familiares

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó la detención de alias “Gordo Julio”, de apellido Campos, junto con su madre y su hermano, como parte de un amplio operativo policial.

Las capturas se realizaron en Orotina y están vinculadas a delitos relacionados con narcotráfico.

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

Las acciones fueron ejecutadas por agentes del OIJ y de la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.

En total, se realizaron al menos ocho allanamientos en distintos puntos, incluyendo el condominio Nobleza de Coris, donde reside el supuesto cabecilla de la organización.

Otros operativos se desarrollaron en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, zona que figura como uno de los principales focos de interés para las autoridades.

El sector intervenido ha sido escenario reciente de hechos violentos, incluyendo el ataque a balazos contra el hermano de alias Gordo Julio.

Las autoridades mantienen las diligencias para ubicar más evidencia y determinar el alcance de las operaciones de esta banda, en medio de los esfuerzos por contener la ola de violencia que afecta a la provincia de Cartago.