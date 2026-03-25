Sucesos

Así es un búnker de la banda de alias Gordo Julio en Cartago: inmueble pertenece a funcionaria de la CCSS

Autoridades ubican inmueble utilizado por grupo criminal en Cartago, ligado a recientes operativos contra alias Gordo Julio y su estructura

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Por Christian Montero

Un inmueble utilizado como aparente búnker por la estructura criminal de alias Gordo Julio fue ubicado en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, en medio de los operativos policiales ejecutados en las últimas horas.








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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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