Sucesos

Bunker de Gordo Julio operaba en terreno de ¢32 millones propiedad de enfermera del Hospital Calderón Guardia

Autoridades piden a Ministerio de Salud y municipalidad tomar acciones.

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Por Christian Montero
Allanamiento Cartago
Este inmueble ubicado en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, inscrito a nombre de una enfermera, era usado como búnker por la banda de alias Gordo Julio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Allanamientos alias Gordo JulioBúnker Cartago alias Gordo Julio
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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