Asesinan a dos jóvenes cerca del Convento de los Padres Capuchinos en Cartago

Un ataque armado dejó dos personas fallecidas en pleno centro de Cartago, en el costado noroeste del Convento de los Padres Capuchinos, la madrugada de este domingo 11 de enero.

Una gran cantidad de disparos despertaron a los vecinos de los alrededores. El incidente se reportó a las 12:15 a. m. del domingo, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, se presentó una disputa entre varios de sujetos, que iban a bordo de dos vehículos. Se presume que desde uno de ellos dispararon en múltiples ocasiones hacia el otro automotor.

Las víctimas transitaban en un vehículo blanco. Una vez cometido el ataque, perdieron el control del automóvil y colisionaron contra una propiedad en Cartago. Los fallecidos son de apellido Aguilar, de 22 años, y Camacho, de 21.

La Fuerza Pública se encargó de asegurar la escena del crimen y solicitar ayuda a la Cruz Roja. Una vez que el personal de rescate llegó al lugar, las dos personas se encontraban fallecidas.

Hasta pasadas las 6:00 a. m. las calles aledañas a donde ocurrió este doble homicidio, se encontraban cerradas. Esta vía es muy transitada, debido a que es la calle que comunica Cartago con la ruta a Paraíso.

Agentes del OIJ estuvieron en la escena durante varias horas para realizar la recolección de indicios, ya que sobre la calle había una gran cantidad de casquillos y en el vehículo también.