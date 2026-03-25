Sucesos

OIJ busca a Sánchez, sospechoso clave para desarticular banda de alias Gordo Julio en Cartago

OIJ, PCD y Fiscalía ejecutan operativo conjunto. Hay seis sospechosos detenidos

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Por Yucsiany Salazar y Christian Montero
Sánchez figura como uno de los principales objetivos para desarticular la banda de alias Gordo Julio en Cartago.
Sánchez figura como uno de los principales objetivos para desarticular la banda de alias Gordo Julio en Cartago. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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