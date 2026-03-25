OIJ busca a Sánchez, sospechoso clave para desarticular banda de alias Gordo Julio en Cartago

Sánchez figura como uno de los principales objetivos para desarticular la banda de alias Gordo Julio en Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a uno de sus principales objetivos para desarticular una estructura criminal vinculada a alias Gordo Julio en Cartago.

Se trata de un hombre de apellido Sánchez, quien figura como una pieza clave dentro de la organización y que aún no ha sido detenido tras los allanamientos que se ejecutan en la zona.

“Nos falta un sujeto de apellido Sánchez, quien es de la parte principal de la estructura del ‘Gordo’. Pedimos la ayuda a la ciudadanía para tratar de localizar a este sujeto lo antes posible”, indicó Michael Soto, director a.i del OIJ.

OIJ busca a Sánchez, principal objetivo de la banda de alias Gordo Julio

Si usted tiene información sobre Sánchez, las autoridades recuerdan que puede brindarla de forma confidencial a la línea 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Banda estaría aliada con otras dos estructuras en contra de Los Maruja

Tres de las capturas más relevantes durante los operativos de este miércoles son la de alias Gordo Julio, su madre y su hermano, en Orotina.

“Este sujeto estaba con dos personas que de acuerdo a lo que estamos teniendo como hipótesis, le estaban dando custodia” explicó Soto.

Él y su hermano estarían aliados con los Gery y Los Chacales,yen contra de Los Maruja,la banda más antigua de Cartago

“Estamos recopilando información para tratar de vincular al grupo con algunos de los homicidios ocurridos en la zona y por supuesto que estamos siguiendo con la investigación de los demás grupos y de otros componentes del grupo”, agregó el jerarca judicial.

Según fuentes policiales, Gordo Julio controla el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, algunos puntos de Paraíso, parte de Quircot, Coope Rosales y el centro de Cartago. A pesar de que les han derribado sus búnkeres en ocasiones anteriores, mantienen su operación.

Incluso, en los allanamientos de este miércoles, las autoridades desarticularon un búnker ubicado en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

Según confirmó Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, la propiedad donde operaba este punto vinculado a la organización pertenece a una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).