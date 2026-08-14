Sucesos

Defensa pide absolutoria o baja condena para extesorero acusado por millonario desfalco en el Banco Nacional

Los abogados sostienen que durante el debate no se pudo acreditar que el funcionario sacara dinero dentro de los sobres de manila, como acusó el Ministerio Público

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Por Natalia Vargas
El caso conocido como "Gallo Tapado" trascendió en octubre del 2024 cuando el Banco Nacional reconoció que tenía un faltante de ¢3.293 millones en una de las bóvedas. El juicio por este caso transcurre en los Tribunales de Justicia de Goicoechea.
Los abogados Luis Alberto Venegas Marín (izquierda) y Eduardo Jiménez pidieron la absolutoria por duda de su cliente. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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