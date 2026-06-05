Sucesos

Caso Gallo Tapado: Bóveda del Banco Nacional con millonario faltante de dinero excedía nueve veces el límite autorizado de almacenamiento, según testigo

Un extesorero de la entidad figura como el único sospechoso en este caso y afronta una acusación por 33 delitos de peculado

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Por Natalia Vargas
El caso conocido como "Gallo Tapado" trascendió en octubre del 2024 cuando el Banco Nacional reconoció que tenía un faltante de ¢3.293 millones en una de las bóvedas. El juicio por este caso transcurre en los Tribunales de Justicia de Goicoechea.
Rivera acumula casi 39 años de servicio en el Banco Nacional de Costa Rica. (Natalia Vargas/La Nación)







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Caso Gallo TapadoBanco Nacional de Costa Rica
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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