Sucesos

Caso Gallo Tapado: Extesorero del Banco Nacional enfrenta juicio por millonario robo

Sospechoso alegó ser adicto al juego.

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Por Christian Montero
Cuando el funcionario bancario abría la caja fuerte, la puerta impedía ver que el hombre sacaba fajos de billetes. Lo que sí queda en la grabación es cuando sale con sobres de manila con algo adentro que parecen billetes.
Vídeos de cámaras de vigilancia de una de las bóvedas del Banco Nacional, figuran entre las pruebas más importantes que tiene la Fiscalía para acusar al extesorero de apellidos Olivas Valle, por 33 delitos de peculado. (Foto: Cortesía de Telenoticias para La Naci)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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