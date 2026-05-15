Caso Gallo Tapado: Extesorero del Banco Nacional enfrenta juicio por millonario robo

Vídeos de cámaras de vigilancia de una de las bóvedas del Banco Nacional, figuran entre las pruebas más importantes que tiene la Fiscalía para acusar al extesorero de apellidos Olivas Valle, por 33 delitos de peculado.

El juicio por el caso conocido como Gallo Tapado completa dos días de audiencias en el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, luego de que el viernes 8 de mayo se suspendiera el arranque del debate.

El acusado en este caso es un extesorero del Banco Nacional, de apellidos Olivas Valle, a quien la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), señala por 33 delitos de peculado.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó de que este jueves el Ministerio Público leyó de manera formal la pieza acusatoria, seguido de lo cual, el imputado pasó al frente del estrado para la respectiva identificación. En ese momento dijo haber trabajado en el banco como asistente, puesto en el que devengaba un salario de ¢600.000

De acuerdo con una transmisión de Noticias Repretel, el acusado dijo que desde el 2020 padece de ludopatía, es decir una adicción por los juegos de azar y que desde ese año empezó a sentir ansias por jugar lotería, según explicó en su reporte en vivo, el periodista Fabián Meza.

Por solicitud de la defensa, el tribunal prohibió grabar la voz e imagen de Olivas Valle, quien especificó a los jueces que solía jugar Tiempos y Tres Monazos, según el noticiero de la Uruca.

El caso trascendió el 23 octubre de 2024 cuando el banco reconoció que tenía un faltante de ¢3.293 millones en una de las bóvedas de la sede central, ubicada en San José centro. Ese mismo día, tras enterarse por la prensa, tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Fiscalía, iniciaron una investigación de oficio, la cual denominaron “Gallo Tapado”.

Horas después, la institución bancaria acudió a la Policía Judicial para presentar la denuncia, 20 días después de que tuvieran conocimiento del millonario desfalco.

A inicios de noviembre, la Fapta y el OIJ ejecutaron once allanamientos, incluida la casa de Olivas, quien desde entonces permanece en prisión preventiva.

Durante el juicio serán reproducidos una serie de videos de las cámaras de la bóveda y otros puntos, en donde a criterio de la Fiscalía, se aprecia al encartado cuando sacaba en sobres manila el dinero del banco, con el cual habría adquirido lotería en diversas ocasiones.

El Tribunal amplió el plazo del debate hasta el 31 de julio, así como la prisión preventiva de Olivas Valle, con el fin de que se complete el contradictorio.