Revista Dominical

Venta del BCR y retiro del ROP: así se posiciona la futura bancada del PLN

La presidenta electa Laura Fernández ha dicho que apoya las iniciativas para el retiro adelantado del ROP y la venta del BCR ‘antes de que quiebre’. ‘Revista Dominical’ consultó el criterio del futuro jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) y avalar la venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica (BCR) son dos de los proyectos más polémicos que deberán debatir los 57 próximos diputados a partir del 1.° de mayo. De esos, 17 pertenecen a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Revista Dominical le preguntó a su futuro jefe de fracción Álvaro Ramírez, cómo se posicionarán al respecto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro RamírezPLNBCRROPLaura FernándezAsamblea Legislativa
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.