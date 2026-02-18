Venta del BCR y retiro del ROP: así se posiciona la futura bancada del PLN

Permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) y avalar la venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica (BCR) son dos de los proyectos más polémicos que deberán debatir los 57 próximos diputados a partir del 1.° de mayo. De esos, 17 pertenecen a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Revista Dominical le preguntó a su futuro jefe de fracción Álvaro Ramírez, cómo se posicionarán al respecto.

Para permitir la venta del BCR se requieren una mayoría calificada de 38 votos positivos, y con 31 curules la bancada oficialista está lejos de esa cifra. Por eso, la seguda fracción más grande del próximo Congreso, la del PLN, puede ser fundamental.

Álvaro Ramírez, electo como primer lugar para la provincia de San José, liderará la bancada del PLN al menos durante el primer años legislativo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Retiro del ROP

El proyecto de ley para permitir el retiro anticipado del ROP ha provocado contradicciones incluso entre miembros de una misma agrupación política. Ejemplo de eso es que, en enero, la entonces candidata presidencial Laura Fernández se manifestó a favor de la propuesta, pese a que su candidato a diputado y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que era “irresponsable”.

Cuando RD le preguntó a Ramírez si están de acuerdo en permitir el retiro del ROP, este respondió sin dudar:

“Sí, lo estamos. Además hay un proyecto de ley presentado por don Óscar Izquierdo que consiste en una propuesta específica para retirar en tractos. Creemos que esa es la versión más responsable para devolverle a los costarricenses ese recurso en el marco del alivio económico a la bolsa de las familias", declaró el futuro congresista.

Ramírez argumentó que los recursos del ROP sería útiles para que las personas que se pensionan y están sobreendeudadas salgan de aprietos financieros.

“Si usted tiene una deuda al 10%, y el ROP le está generando el 3%, ese recurso sería mucho más rentable si usted lo usa para pagar la deuda que si lo tiene ahorrando a una tasa inferior. Si el propósito del ROP era que las familias tengan alivio económico en la etapa de retiro, ese alivio sería más efectivo si se permite pagar una deuda”, justificó.

No obstante, el proyecto de ley respaldado por el PLN no condiciona el desembolso el ROP al pago de una deuda. “Ese es un ejemplo”, explicó Ramírez.

La presidenta electa, Laura Fernández impulsará la venta del BCR para capitalizar las pensiones del IVM. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Venta del BCR

Sobre la venta del Banco de Costa Rica Álvaro Ramírez también tiene claro su criterio y el de su fracción.

“No estamos de acuerdo, porque no es un problema, el banco está produciendo utilidades y de ellas se están financiando programas sociales muy importantes. Esta idea de vender el banco es una solución en busca un problema. No existe un problema. ¿Dónde está el problema de que haya un banco público produciendo utilidadez y financiando programas sociales?“, declaró el futuro jefe de fracción.

Este medio le consultó a Ramírez si considera correcto lo dicho por la presidenta electa Laura Fernández, quien afirmó que intentaría vender el BCR “antes de que quiebre”, aunque de inmediato la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) negó que exista evidencia de una situación que comprometa la solvencia del banco.

Al respecto, el diputado electo respondió: “No es cierto (que el BCR vaya a quebrar), para nada, habían dicho que la Caja estaba quebrada, y era mentira. No se tiene que usar la mentira para impulsar proyectos impopulares y tratar de convencer a los costarricenses de que un buen negocio público mejor se lo pasamos a un privado“.

Ramírez recalcó que, si el país se deshace del BCR, y deja de recibir sus ganancias, “vamor a terminar financiando esos programas sociales con los impuestos de todos; eso sí sería un mal negocio para los costarricenses. No entiendo por qué quieren desviar la atención hacia proyectos polarizantes que son malas ideas y no contribuyen a lo que los costarricenses ocupan”.

