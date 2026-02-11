Política

Sugef niega riesgo de crisis en el BCR tras argumentos de Laura Fernández para vender la entidad financiera

El ente supervisor se pronunció tras manifestaciones de la presidenta electa sobre la situación del banco

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La Sugef aclaró cuál es la verdadera situación del BCR luego que la presidenta electa Laura Fernández brindara una serie de argumentos infundados para justificar la venta de la entidad financiera.
La Sugef aclaró cuál es la verdadera situación del BCR luego que la presidenta electa Laura Fernández brindara una serie de argumentos infundados para justificar la venta de la entidad financiera. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezVentad del BCRCambio de gobierno
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.