Revista Dominical

Si va para Europa, quizás le convenga apurarse: Bloqueo en el estrecho de Ormuz amenaza planes de viajeros... y mucho más

El bloqueo en el estrecho del Ormuz alcanzará su punto más crítico en menos de un mes. Estos serán los efectos para Europa y Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo.
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estrecho de OrmuzPetróleoEuropaIránEstados Unidos
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.