Spirit anuncia cierre de operaciones y deja a miles de viajeros varados: ‘No deben ir al aeropuerto’

Aviones de Spirit Airlines permanecen estacionados en la pista del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos, tras el anuncio de cancelación de todos los vuelos y el inicio del proceso de cierre de operaciones por parte de Spirit Aviation Holdings Inc.

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció, la mañana de este sábado, el cierre definitivo de todas sus operaciones y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos, ya que canceló todos sus vuelos programados.

“Spirit Aviation Holdings, Inc., empresa matriz de Spirit Airlines, LLC, anunció hoy con pesar que la compañía ha iniciado un proceso ordenado de cierre de operaciones, con efecto inmediato. Todos los vuelos de Spirit han sido cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben ir al aeropuerto ”, informó la aerolínea en un comunicado de prensa.

El cierre se dio, según la compañía, luego de varios intentos fallidos por reestructurar el negocio y concretar operaciones que fortalecieran su situación financiera y garantizaran su continuidad.

No obstante, el reciente incremento en los precios del petróleo, asociado directamente al conflicto en Oriente Medio, deterioró de forma significativa sus perspectivas.

“A pesar de esos esfuerzos, el reciente incremento significativo en los precios del petróleo y otras presiones sobre el negocio han afectado de manera importante las perspectivas financieras de Spirit. Sin financiamiento adicional disponible, Spirit no tuvo otra opción que iniciar este proceso de cierre”, recalcó la aerolínea en un comunicado.

¿Qué pasará con los viajeros?

La aerolínea pidió a los viajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los vuelos fueron cancelados de forma inmediata. Precisó además, que procesará, de manera automática, los reembolsos de los tiquetes adquiridos directamente con tarjeta de crédito o débito.

Añadió que quienes realizaron la compra mediante agencias de viajes deberán gestionar la devolución directamente con esos intermediarios.

En cuanto a los boletos pagados con otros mecanismos —como vales, créditos o puntos Free Spirit—, la aerolínea detalló que la compensación se definirá más adelante dentro del proceso de bancarrota.

Para consultas sobre este proceso, la aerolínea solicitó a los pasajeros acudir a su sitio oficial.

En Costa Rica, Spirit Airlines operaba con un vuelo entre Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, y San José tres veces por semana —los lunes, jueves y domingos—, además de una conexión diaria entre Orlando y San José, de acuerdo con datos de Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al 13 de abril.

El mostrador de Spirit Airlines en el aeropuerto metropolitano de Detroit permanece cerrado este sábado, tras el cese de operaciones de la aerolínea. Spirit Aviation Holdings Inc. anunció que canceló todos los vuelos programados e inició el proceso de cierre de sus operaciones luego de no lograr financiamiento por parte de la administración de Donald Trump. (AFP/Getty Images via AFP)

Esfuerzos de financiamiento no dieron fruto

Dave Davis, presidente y director ejecutivo de Spirit Airlines, explicó que en marzo pasado, la aerolínea alcanzó un acuerdo con sus tenedores de bonos para un plan de reestructuración que permitiría mantener las operaciones.

Sin embargo, el incremento en los precios del combustible impidió su ejecución.

“El repentino y sostenido aumento de los precios del combustible en las últimas semanas, en última instancia, nos dejó sin alternativa más que llevar a cabo un cierre ordenado de la Compañía”, explicó Davis.

“Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales en liquidez que Spirit sencillamente no tiene ni pudo obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros quería”, agregó.

El jerarca agradeció al gobierno de Estados Unidos y, en específico, al Departamento de Comercio, por sus “extraordinarios esfuerzos” para preservar empleos y el servicio en el país, así como al Departamento de Transporte de Estados Unidos por su apoyo para mitigar las afectaciones a los pasajeros en las próximas semanas.