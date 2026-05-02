Economía

Spirit anuncia cierre de operaciones y deja a miles de viajeros varados: ‘No deben ir al aeropuerto’

Aerolínea anunció el cierre total de sus operaciones este sábado 2 de mayo. Conozca qué pasará con sus vuelos y cómo gestionar el reembolso de dinero

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Por Arianna Villalobos Solís
Aviones de Spirit Airlines permanecen estacionados en la pista del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood tras el anuncio de cancelación de todos los vuelos y el inicio del proceso de cierre de operaciones por parte de Spirit Aviation Holdings Inc.
Aviones de Spirit Airlines permanecen estacionados en la pista del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos, tras el anuncio de cancelación de todos los vuelos y el inicio del proceso de cierre de operaciones por parte de Spirit Aviation Holdings Inc. (AFP/Getty Images via AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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