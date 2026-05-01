Economía

Aerolínea de bajo costo con vuelos en Costa Rica se acerca al cierre tras caer rescate millonario

La posible salida de la aerolínea del mercado genera incertidumbre entre pasajeros en Costa Rica. Conozca qué ocurrió con el rescate fallido y cómo podría afectar sus vuelos

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Por Silvia Ureña Corrales
04/07/2023 Aeropuerto Juan Santamaría. Despegue y llegada de aviones, pista y torre de control. Para temas ralacionados con tráfico aéreo, aviones, torre de control, controladores aéreos, líneas aéreas, etc.
Spirit Airlines enfrenta una posible liquidación tras fallar un acuerdo de rescate con el gobierno de Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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