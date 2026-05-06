Trump amenaza con atacar carteles en México: ‘Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos’

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas de atacar a los cárteles de narcotráfico por vía terrestre en México este miércoles.

En un mensaje en la Casa Blanca, el mandatario celebró nuevamente la campaña de bombardeos y ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. En ese contexto, insinuó la posibilidad de extender las operaciones a tierra.

““Y ahora hemos comenzado la ofensiva terrestre, que es mucho más sencilla. Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado desde el inicio de la administración Trump cualquier insinuación de que Estados Unidos intervenga militarmente su país.

Pero Trump ha insistido en sus críticas a la jerarca. En enero, dijo en Fox: “Los cárteles están gobernando México. Ella no gobierna México. Podríamos ser políticamente correctos y amables y decir: ‘Oh, sí, ella gobierna’. No, no.Ella tiene mucho miedo de los cárteles. Ellos gobiernan México.Y le he preguntado varias veces: ‘¿Le gustaría que nosotros elimináramos a los cárteles?”.

Esta vez, sin embargo, las declaraciones de Trump llegan en un momento sensible. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó la semana pasada al gobernador Rubén Rocha Moya y a los otros políticos de Morena, el partido izquierdista de Sheinbaum, de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”. Solicitó que sean inmediatamente detenidos con vistas a su extradición.

La justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a un senador y al alcalde de la capital del Estado, todos del partido oficialista Morena, por presuntos vínculos con Los Chapitos, herederos del capo Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación incluye a otros siete funcionarios y exfuncionarios locales.

México rechaza las acusaciones y exige pruebas del caso, y Sheinbaum dice que no puede basarse en “dichos” o “inventos”.

Pero a ello se suma la presencia de dos agentes de la CIA (Central Intelligence Agency) en el estado de Chihuahua, muertos tras un accidente de tránsito junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación y un trabajador de la dependencia, aparentemente sin el conocimiento del gobierno federal. Tal revelación ha provocado un nuevo escándalo político para Sheinbaum.

De extenderse la campaña antinarcotráfico a operaciones terrestres, se renovarían críticas sobre el estatus legal de la estrategia, que han plagado los ataques marítimos.

Hasta ahora, los 54 ataques contra las presuntas narcolanchas han dejado 192 muertos. El único caso conocido que ha ocurrido en aguas patrimoniales costarricenses dejó dos muertos y un herido, sin que se conozcan todavía las circunstancias del ataque.