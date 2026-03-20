Sucesos

Así trasladaron a sobreviviente en Golfito tras ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha: vea el video

Estados Unidos bombardeó lancha en aguas del Pacífico

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Por Yucsiany Salazar
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha.
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha. (Captura de video de MSP/Captura de video de MSP)







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GolfitoAtaqueEstados Unidos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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