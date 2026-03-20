Así trasladaron a sobreviviente en Golfito tras ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha: vea el video

El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha.

La Cruz Roja Costarricense trasladó a un hombre con quemaduras luego de un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el océano Pacífico.

Un video suministrado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) muestra el momento en que los cruzrojistas trasladan a la víctima en una camilla hacia la ambulancia, para llevarlo al Hospital Manuel Mora de Golfito.

“Una persona con fuertes quemaduras con un trauma importante a nivel de tórax y es trasladado en condición crítica al Hospital de Golfito. Además se ubican dos personas las cuales se encuentran sin signos vitales”, confirmó Steven Umaña, Coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja de Costa Rica.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que el Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas recibieron la alerta de un naufragio, por lo que enviaron una embarcación a 126 millas náuticas de Golfito para atender el incidente.

“Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos personas fallecidas, quienes fueron trasladadas hasta Golfito, en donde la Cruz Roja se hizo cargo del herido y los fallecidos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponde”, agregó MSP.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que las víctimas son tres hombres, pero se desconocen las identidades y nacionalidades.