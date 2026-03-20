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Estados Unidos bombardea presunta lancha narco y entrega dos cadáveres y un sobreviviente a Costa Rica

Se trata de tres hombres, cuyas identidades se desconocen por ahora. El Hospital de Golfito recibió a sobreviviente con fuertes quemaduras

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Por AFP y Yucsiany Salazar
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental.
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental. (-/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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