Estados Unidos bombardea presunta lancha narco y entrega dos cadáveres y un sobreviviente a Costa Rica

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental.

Washington, Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra un presunto buque de narcotráfico en el este del océano Pacífico, que dejó dos muertos y un superviviente que fue rescatado, según informaron las autoridades. También informaron de que “entregó a todas las personas a la Guardia Costera de Costa Rica”.

“Una persona con fuertes quemaduras con un trauma importante a nivel de tórax y es trasladado en condición crítica al Hospital de Golfito. Además se ubican dos personas las cuales se encuentran sin signos vitales”, confirmó Steven Umaña, Coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja de Costa Rica.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que el Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas recibieron la alerta de un naufragio a 126 millas náuticas de Golfito, por lo que enviaron una embarcación para atender el incidente.

“Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos personas fallecidas, quienes fueron trasladadas hasta Golfito, en donde la Cruz Roja se hizo cargo del herido y los fallecidos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponde”, agregó MSP.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que se trata de tres hombres pero por ahora desconocen sus identidades.

“Ataque letal”

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció el ataque del jueves en una publicación en X al día siguiente, diciendo que alcanzó un “buque de bajo perfil que estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

El Comando Sur describió el ataque como “letal”, pero no dio una cifra de muertos, limitándose a decir que la Guardia Costera fue notificada “inmediatamente” para buscar a tres supervivientes.

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Un portavoz de la Guardia Costera declaró posteriormente que el servicio fue “notificado por el Comando Sur de un informe sobre tres personas en peligro en el Océano Pacífico”.

Un guardacostas “llegó al lugar y recuperó del agua a dos personas fallecidas y a un sobreviviente”, dijo el portavoz, y agregó que “entregó a todas las personas a la Guardia Costera de Costa Rica”.

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Estados Unidos comenzó a atacar a principios de septiembre las supuestas embarcaciones de contrabando, y el último ataque eleva a casi 160 el número de muertos en la campaña.

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está en guerra de hecho con lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina.

Sin embargo, no ha aportado pruebas concluyentes de que los buques a los que apunta estén implicados en el narcotráfico, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington ha desplegado una importante fuerza en el Caribe, donde en los últimos meses sus tropas han atacado supuestas embarcaciones de narcotraficantes, incautado petroleros y llevado a cabo una sorprendente incursión en la capital venezolana para capturar al líder izquierdista Nicolás Maduro.