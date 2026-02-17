El Mundo

Estados Unidos mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico

Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas.

Por AFP
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico.
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico. (HANDOUT/AFP)







narcotráficoEstados UnidosCaribePacífico
