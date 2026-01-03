Donald Trump dice que Claudia Sheinbaum no gobierna México, sino los carteles. ‘Algo hay que hacer’, afirmó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Fox News que Claudia Sheinbaum no gobierna México, sino que son los carteles de narcotráfico los que están a cargo.

El republicano llamó al programa Fox & Friends antes de la conferencia de prensa donde se darán más detalles del ataque militar que, este sábado, irrumpió en Caracas y capturó al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

En ese contexto, los presentadores del programa, afín al pensamiento de Trump, le preguntaron por declaraciones del vicepresidente J.D. Vance sobre el mensaje que esta operación en Venezuela envía a los narcotraficantes. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar una operación internacional de trasiego de droga.

¿Fue esta operación un mensaje para Sheinbaum? “No era la intención, ella es una buena mujer”, dijo el mandatario.

Pero agregó: “Los cárteles están gobernando México. Ella no gobierna México. Podríamos ser políticamente correctos y amables y decir: ‘Oh, sí, ella gobierna’. No, no. Ella tiene mucho miedo de los cárteles. Ellos gobiernan México. Y le he preguntado varias veces: ‘¿Le gustaría que nosotros elimináramos a los cárteles?”.

Luego reiteró su afirmación de que 300.000 personas mueren anualmente por drogas y que ingresan por la frontera mexicana y la estadounidense. “Algo va a tener que hacerse con México”, dijo.

La presidenta de México ha reiterado que su país no aceptará la presencia militar de Estados Unidos en su territorio para confrontar a los cárteles. Incluso en noviembre, cuando Trump sugirió una vez más una posible incursión militar antinarco en México, Sheinbaum rechazó tajantemente la posibilidad.

“No va a ocurrir”, dijo Sheinbaum. “Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención”, añadió Sheinbaum.