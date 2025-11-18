El Mundo

Sheinbaum rechaza posible ataque de Estados Unidos en México: ‘No va a ocurrir’

Claudia Sheinbaum descarta cualquier intervención militar de Estados Unidos en México tras las declaraciones de Donald Trump sobre atacar a cárteles en territorio mexicano.

Por AFP
Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Sheinbaum dijo que su gobierno tiene un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad. (RODRIGO OROPEZA KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)







Claudia SheinbaumDonald TrumpMéxicoEstados Unidos
