Claudia Sheinbaum acusa a opositores y grupos violentos tras marcha en México

Claudia Sheinbaum responsabiliza a opositores, grupos violentos y cuentas extranjeras por la protesta que dejó más de 100 heridos frente al Palacio Nacional.

Por AFP
Demonstrators attend a march against the government of Mexico�s President Claudia Sheinbaum in Mexico City on November 15, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Una multitudinaria protesta antigubernamental, reunió a miles de manifestantes en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad de Sheinbaum. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







