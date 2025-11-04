El Mundo

Presidenta de México lanza plan de seguridad para convulso estado de Michoacán

Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán por la paz y la justicia” tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, en medio de protestas y violencia.

Por Redacción de La Nación
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró nuevo plan de seguridad, “No es solamente llenar de soldados y de guardia nacional el estado (...) y menos con permisos para matar”. (Shutterstock/Shutterstock)







MéxicoClaudia SheinbaumSeguridadMichoacán

