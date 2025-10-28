México realiza operación de rescate tras ataques antinarcos de Estados Unidos en el Pacífico

Imagen difundida por el presidente Donald Trump muestra el ataque de fuerzas estadounidenses contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Ciudad de México, México. La Marina de México dijo este martes que realiza una operación de rescate luego de que ataques de Estados Unidos contra cuatro lanchas que supuestamente transportaban droga en el Pacífico dejaran 14 muertos y un sobreviviente.

La Marina precisó en un comunicado que la operación de búsqueda y rescate marítimo se realiza a más de 400 millas (830 km) al suroeste del puerto de Acapulco y que se realizó a solicitud de la Guardia Costera estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no está de acuerdo con estos ataques y pidió que estos temas se discutan con Estados Unidos de manera bilateral, ya que su gobierno quiere “que se cumplan todos los tratados internacionales”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan”, dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

Más temprano, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que 14 “narcoterroristas” murieron y uno sobrevivió en los ataques realizados en aguas internacionales.

Hegseth dijo que las cuatro lanchas llevaban narcóticos y que las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del sobreviviente.

Estados Unidos comenzó a realizar estos ataques -que expertos califican de ilegales- a inicios de septiembre, y ha destruido al menos 14 lanchas en el Caribe y en el Pacífico con un balance de unos 57 muertos.