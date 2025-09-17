El Mundo

Ataques de Estados Unidos a narcolanchas desatan polémica mundial; ONU cuestiona su legalidad

Al menos 14 muertos dejaron los ataques de Estados Unidos contra tres lanchas en el Caribe que presuntamente transportaban droga

Por AFP
Trump ordenó ataque militar contra una segunda lancha con supuestos venezolanos
Trump ordenó ataque militar contra tres lanchas en el Caribe. (Reproducción/AFP)







