Sucesos

Donald Trump incluye a Costa Rica en lista de países con alto tránsito de droga

Estados Unidos incluyó a Costa Rica en su lista de países de frecuente tránsito de drogas y alta producción de estas para 2026

Por Juan Fernando Lara Salas
Decomisan más de dos toneladas de droga que eran transportadas en lancha. Foto MSP.
Imagen de archivo de decomiso más de dos toneladas de droga que eran transportadas en lancha, durante operación en noviembre de 2023. Foto MSP.







Costa Rica drogasEstados UnidosTránsito de drogas Costa RicaNarcotráfico CentroaméricaDepartamento de Estado
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

