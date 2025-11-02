El Mundo

Michoacán: ¿Quién era Carlos Manzo, el alcalde asesinado a balazos en México?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan (Michoacán), fue asesinado a balazos pese a contar con protección oficial. El crimen ocurre en un estado afectado por el narco.

Por AFP
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos. (Cortes/La Nación)







