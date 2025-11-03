El Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

Perú rompe relaciones con México tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, ex jefa de gabinete acusada de participar en el fallido golpe de Pedro Castillo.

EscucharEscuchar
Por AFP
Mapa de Latinoamérica
“El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”. (Shutterst/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PerúMéxicoBetssy Chávez
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.