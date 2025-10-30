México rescata a 28 personas, casi todas menores de edad, de una embarcación en el Pacífico

Las víctimas provienen de la frontera con el estado de Chiapas, en el sur del país.

México, México. La Marina de México rescató a 28 personas, casi todas menores de edad, de una embarcación en el Pacífico, frente a las costas del estado de Sinaloa (noroeste), informaron autoridades este jueves.

La fiscalía de Sinaloa dijo que 27 personas tienen entre 14 y 17 años de edad y una más tiene 18. Añadió que provienen de la frontera con el estado de Chiapas, en el sur del país y fronterizo con Guatemala.

La dependencia señaló que todos quedaron bajo su resguardo con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes “a fin de brindarles atención y protección integral, en tanto se determina su situación jurídica”.

Dijo también que no hay personas detenidas.

Según el diario mexicano, Reforma, la embarcación se aproximaba a aguas del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa y los adolescentes estarían presuntamente privados de su libertad.

Las autoridades no han especificado si los menores son mexicanos o extranjeros ni por qué se encontraban en esa situación.