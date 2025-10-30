El Mundo

México rescata a 28 personas, casi todas menores de edad, de una embarcación en el Pacífico

Los jóvenes, procedentes de Chiapas, fueron atendidos por autoridades locales. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo con Coca-Cola para impulsar bebidas con menos azúcar.
Las víctimas provienen de la frontera con el estado de Chiapas, en el sur del país. (YURI CORTEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoRescataPacíficoMenores de edad
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.