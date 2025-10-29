México y Estados Unidos acuerdan en Corea del Sur los ‘siguientes pasos’ de su negociación comercial

México y Estados Unidos acordaron avanzar en los 'siguientes pasos' de sus negociaciones comerciales, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de la revisión del T-MEC en 2026, según confirmó el gobierno mexicano desde Corea del Sur.

Gyeongju, Corea del Sur. México y Estados Unidos acordaron este miércoles en Corea del Sur avanzar en “los siguientes pasos” de sus intensas negociaciones para lograr un acuerdo comercial, informó el gobierno del país latinoamericano.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes que Washington vaya a aplicar el 1.º de noviembre algún arancel especial a las exportaciones mexicanas, citando diálogos con su homólogo Donald Trump.

El sábado vencía el plazo de 90 días acordado inicialmente entre ambos países para lograr un arreglo que evitara los gravámenes del 30%.

Este miércoles, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

“Ambos funcionarios revisaron el progreso en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos y acordaron los siguientes pasos a seguir”, aseguró la oficina de Ebrard en un comunicado, sin dar más detalles.

Según el texto oficial, el objetivo es “alcanzar un acuerdo antes de que inicie la revisión del T-MEC”, el tratado de libre comercio que comparten México, Estados Unidos y Canadá, prevista para 2026.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, había adelantado a la prensa la semana pasada que ambos países cerrarán en la APEC varios pactos clave en materia de seguridad, fentanilo, migrantes y comercio.

Pero será la presidenta Sheinbaum quien los anuncie en los días siguientes, dijo.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, en virtud del tratado comercial T-MEC.

LEA MÁS: México negocia con Estados Unidos para frenar arancel de 25% a camiones

En medio del intenso esfuerzo diplomático, Ebrard también se reunió en Corea del Sur con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, informó el gobierno mexicano.