México y Estados Unidos acuerdan en Corea del Sur los ‘siguientes pasos’ de su negociación comercial

México busca blindar su relación comercial con Estados Unidos y evitar aranceles del 30%, en un proceso diplomático que involucra seguridad, migración y combate al fentanilo.

Por AFP
(COMBO) This combination of file pictures created on June 09, 2025 shows US President Donald Trump (L) gesturing as he disembarks from Air Force One upon arrival at Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey, on June 6, 2025, and Mexico's President Claudia Sheinbaum speaking during a rally at the Zocalo square in Mexico City on March 9, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum on June 9, 2025, condemned violence that erupted during protests against immigration raids in Los Angeles, while calling on the United States to respect migrant rights. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and Alfredo ESTRELLA / AFP)
México y Estados Unidos acordaron avanzar en los 'siguientes pasos' de sus negociaciones comerciales, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de la revisión del T-MEC en 2026, según confirmó el gobierno mexicano desde Corea del Sur. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ALFREDO ESTRELLA/AFP)







