México descarta que Estados Unidos imponga aranceles a México el 1.º de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo un diálogo con Donald Trump y asegura que no habrá aranceles el 1.º de noviembre.

México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que el próximo 1.º de noviembre Estados Unidos aplique algún arancel especial a las exportaciones mexicanas, ya que su gobierno continúa negociando con Donald Trump.

El próximo sábado vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial, luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 30%, al acusar que México mantenía numerosas barreras no arancelarias.

“Seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial”, dijo la mandataria durante su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que conversó el sábado con Trump sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi tres meses.

La mandataria agregó: “Vamos a dar unas semanas más” para cerrar el tema “de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”.

Añadió que “en unas semanas” volvería a comunicarse con Trump, aunque no dio una fecha precisa.

Sheinbaum se refería a diversas barreras señaladas por Washington, como las restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad intelectual.

La jefa de Estado había dicho la semana pasada que su gobierno estaba “muy adelantado” en las negociaciones con Estados Unidos.

LEA MÁS: México anuncia el inicio de un periodo de evaluación previo a la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta semana al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se espera que cierre acuerdos con su contraparte estadounidense.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial en el acuerdo T-MEC.