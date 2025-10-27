Economía

México descarta que Estados Unidos imponga aranceles a México el 1.º de noviembre

México y Estados Unidos amplían negociaciones comerciales para resolver 54 barreras no arancelarias.

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo un diálogo con Donald Trump y asegura que no habrá aranceles el 1.º de noviembre. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEstados UnidosAranceles TrumpClaudia SheinbaumDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.